Hitit'den anne ve babalarla, gençlere yönelik eğitim

Öğretim Üyesi Ayhan Babaroğlu, anne ve babaların yaşamlarının çocuklarına örnek olacağını isteyerek, “Çocuklarınız, yaşamayı bizzat sizden öğrenirler. Eğer hayata pozitif bakıyorsanız, zihninizi açık tutuyor ve devamlı geliştirmeye çalışıyorsanız, çocuğunuz da öyle yapmaya çalışacaktır. Bu nedenle ona kendi yaşamınızla örnek olun” dedi.

Çorum'da Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında İlk Halk Kütüphanesi'nde iki farklı etkinlik düzenlendi. İlk etkinlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Babaroğlu “Ergenlik nedir? Anne baba tutumlarından kaynaklanan ergenlik sorunlarına yaklaşımlar”, Dr. Öğretim Üyesi Gülden Öztürk Serter ise 12-29 yaş arasındaki gençlere “Psikolojik Dayanıklılık” konusunda bir seminer verdi.

Ergenlik döneminin çok zor bir dönem gibi görünse de doğru tutum içinde olunduğunda daha az sorunla, daha kolay geçen bir dönem olduğuna işaret eden Dr. Babaroğlu, anne-babalardan sabırlı olmalı ve çocuğunun yaşadıklarını anlamaya çalışarak onlara destek olmaları, çocukların karşısında değil yanında olduğunu hissettirmelerini istedi.

Sağlıklı ebeveyn-ergen ilişkisinin önemine de dikkat çeken Dr. Babaroğlu, “Sağlıklı ebeveyn-ergen ilişkisi, diğer ilişkiler içinde çok önemlidir. Anne-babasına güvenli bağlanan çocukların olumlu sosyal ilişkiler geliştirirler. Çünkü, güven duygusunu anne-baba üzerinden diğer kişilere aktarılır, genellenir. Ebeveynin ergen ile kuracağı samimi, ılımlı ve güçlü ilişki ergenin kendine güvenmesine ve saygı duymasına temel etken olmaktadır. Eğer bu ilişki olumlu, tutarlı, sürekli ve saygıya dayalı sürdürülürse çocuk daha sosyal bir yapıya bürünür. Böylece ergen kişiler arası ilişkileri daha başarılı ve işbirliğine açık olur” diye konuştu.