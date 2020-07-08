Hititlerin 3500 yıllık yaşamı yeniden canlandırıldı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde dünyanın en büyük imparatorluklarından Hititlerin, 3500 yıl öncesindeki yaşamlarının canlandırılacağı Hitit Köyü projesi tamamlandı.

1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne, çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılında UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne alınan Hititlerin başkenti Hattuşa'da, dönemin koşullarının yeniden hayat bulacağı köyde içerisinde o dönemi yansıtan öğelerin yanı sıra Kadın Girişim Kooperatifi tarafından işletilen bir üretim atölyesi, sanat atölyesi bulunuyor.

İl Özel İdaresi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle kurulan Hitit Köyü'nün yapımına bugüne kadar 1 milyon 430 bin TL harcanırken, yapılan çevre düzenlemesinin ardından proje tamamlanarak Çorum turizminin hizmetine sunuldu.

Antik şehri çevreleyen 6 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yeraltı geçidi, Büyükkale'deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında bulunan çok büyük boyuttaki buğday siloları ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile görülmeye değer mekanlar arasında yer alan Hattuşa'ya yapılan köy Hititlerin tanıtılması ve Hattuşa'ya gelen turist sayısının artırılmasına katkı sunacak.

'Vali Çiftçi Hitit Köyü'nü inceledi'

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Boğazkale ilçesini ziyaret ederek, yapımı tamamlanan Hitit Köyü'nde incelemelerde bulundu. Burada faaliyet gösteren atölyeleri gezen Vali Çiftçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hitit Köyü'nün Hititlerin başkenti olan Boğazkale ilçesinde (Hattuşa) bulunduğunu dile getiren Vali Çiftçi, “Hitit Köyü projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi ve 1 milyon 430 bin liraya mal oldu. 2016 yılında başlayan proje çalışmalarını bu yıl itibariyle tamamladık. 1 milyon 430 bin liralık maliyetin 800 bin liralık kısmı OKA tarafından karşılandı. Geriye kalan 630 bin liralık kısmı İl Özel İdaresi tarafından finanse edildi” dedi.

Projenin Hitit köyü ve köyün içerisinde bulunduğu bahçe ve peyzaj düzenlemesinden oluştuğunu anlatan Vali Çiftçi, “Geçtiğimiz yıl yaptığım ziyarette bahçenin kötü bir durumda olduğunu görmüştüm. O zaman kaymakamlığımızla gerekli irtibatı sağladık. OKA tarafından verilen hazır dururken İl Özal idare tarafından herhangi bir kaynak aktarılmadığı için peyzaj yapılmamıştı. Bu yıl peyzaj ve çevre düzenlemesi bitirildi. Çevre düzenlemesi 1 milyon liraya mal oldu. 600 bin TL'si yine OKA tarafından karşılandı” diye konuştu.

Hattuşa'da güzel bir projenin ortaya çıktığını vurgulayan Vali Çiftçi, “Burası asli hüviyetine kavuştukça daha da yaşayan bir Hitit köyü haline gelecek. Köyümüzde Kadın Girişim Kooperatifi tarafından işletilen bir üretim atölyemiz var. Kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini burada işleyip satışını gerçekleştiriyorlar. Sanat atölyemiz var. Halk Eğitim Merkezimiz bir atölye açacak. Diğer bölümlerinde hizmete alınmasıyla burası daha da güzelleşecek. TR-83 bölgesinde 50 ilçe var. Nüfusa göre en fazla katkı alan ilçemiz Boğazkaledir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.