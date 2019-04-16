İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hollanda'dan Sungurlu'ya akülü sandalye yardımı

Hollanda’nın Veendam ve Hoogezand bölgesinde faaliyet gösteren, Çok Kültürlü Kadınlar Derneği (Multiculturele Vrouwen Groep), sponsorlarından ve gurbetçilerden topladıkları paralarla Sungurlulu ihtiyaç sahibi Merve Karaman’a akülü sandalye hediye edildi.

Hollanda'nın Veendam ve Hoogezand bölgesinde faaliyet gösteren, Çok Kültürlü Kadınlar Derneği (Multiculturele Vrouwen Groep), sponsorlarından ve gurbetçilerden topladıkları paralarla Sungurlulu ihtiyaç sahibi Merve Karaman'a akülü sandalye hediye edildi.


Dernek Başkanı Tülin Yılmaz, Belediye Başkanı Sayın Abdulkadir Şahiner'e ulaşarak, sponsorlarından ve gurbetçilerden topladıkları paralarla aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine ulaştırmalarını istedi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Gönül köprüleri kurmak, böyle güzel işlere vesile olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu yardımlarından dolayı dernek yöneticilerine ve değerli gurbetçilerimize çok teşekkür ederim" dedi.


Dernek Başkanı Tülin Yılmaz ise yaptığı açıklama'da, "Bu yardımın yerine ulaşmasında bizlere yardımcı olan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e ve Sungurlu Belediyesi yetkililerine ayrıca teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.