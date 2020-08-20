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Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

Çorum’da Küçük Sanayi Sitesi’nde hurdalıkta çıkan yangında kullanılmayan çok sayıda malzeme yandı.

Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde hurdalıkta çıkan yangında kullanılmayan çok sayıda malzeme yandı.


Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. Alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın dolayısıyla yükselen dumanlar şehrin uzak noktalarından da görüldü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında içerisinde eski iş makinelerinin de bulunduğu çok sayıda malzeme zarar gördü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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