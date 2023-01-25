İbrahim Sadri, Çorum'da sevenleriyle buluştu

Çorum Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği usta şiir yorumcusu İbrahim Sadri'nin sunduğu ‘Şiir Vakti' isimli şiir ve müzik dolu program Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde şiir yorumcusu İbrahim Sadri'yi Çorumlularla buluşturdu. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Web TV'den de canlı olarak yayınlanan programda “Sevda Sokağı”, “Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman” ve “Mihriban” gibi birbirinden güzel şiirler seslendiren İbrahim Sadri, dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Gecenin sonunda seslendirdiği “Hoşçakal Annem” şiiri ile salonda duygusal anlar yaşatan Sadri, program boyunca türkülerle de katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Çorum'da olmaktan duyduğu mutluğu dile getiren İbrahim Sadri, nazik davetleri için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve programa katılanlara teşekkür etti.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı günün anısına çiçek ve hediye takdim ettiler.