İç çamaşırında uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorum'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iç çamaşırı ve kemer içerisine gizlenmiş 58 adet uyuşturucu ekstacy hap ele geçirilirken gözaltına 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma cezaevinden izinli çıkan S.D ve A.S. şahıslar ile hareket ettiği değerlendirilen F.K. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan takip sonucu F.K ve S.D. adlı şahsın kent merkezinde bir parkta bir şahsa ekstacy hap sattığını tespit etti. Bunun üzerine takibi sürdüren narkotimler zanlıları gittikleri Osmancık ilçesinde de izlemeye devam etti.

Araçla Çorum'a dönenen şüphelileri polis ekipleri ilçe çıkışında durdurdu. Otomobil ve şahıslar üzerinde arama yapan narkotimler S.D isimli şahsın pantolon ve kemer arasında 12, iç çamaşırı içerisinde de gizlenmiş 46 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda F.K adlı şahsın üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 920 TL'ye de el konuldu.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlılardan S.D ve A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.