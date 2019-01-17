İHA muhabirinin acı günü

İhlas Haber Ajansı Sungurlu muhabiri Serkan Şansever'in ablası Candan Şansever (44) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Candan Şansever'in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Ankara Karşıyaka Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.