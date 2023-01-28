İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami O. idaresindeki 19 SB 556 plakalı otomobil İhsan U. idaresindeki 06 CYC 559 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada araçlardan birisinde yolcu olarak bulunan Enes A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.