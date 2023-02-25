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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeter E. yönetimindeki 14 TU 1455 plakalı araç ile Rıfat K. yönetimindeki 19 ADH 566 plakalı araç Mürsel 3. Sokak'ta üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 14 TU 1455 idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan Haydar E. yaralandı. Yaralı Haydar E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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