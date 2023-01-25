İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Ankara-Çorum karayolu Yaydiğin kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 9 yaşındaki A.E.Ö. ile 15 yaşındaki M.Z.Ö yaralandı. Yaralı çocuklar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.