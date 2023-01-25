İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı.


Kaza, Ankara-Çorum karayolu Yaydiğin kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 9 yaşındaki A.E.Ö. ile 15 yaşındaki M.Z.Ö yaralandı. Yaralı çocuklar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.