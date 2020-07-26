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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Ortaköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B. idaresindeki 34 JD 9468 plakalı otomobil ile E.M.(51)'in kullandığı 19 KU 909 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil hurdaya dönerken kazada sürücülerle otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, kaza kırım ekibi ve ambulans sevk edildi. Çorum Belediyesi Kaza Kırım ekibinin araçtan çıkarttığı yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan Çorum-Ortaköy yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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