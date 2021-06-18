İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahattin Ş. yönetimindeki 60 ZV 937 plakalı otomobil ile Osman B. yönetimindeki hafif ticari araç Salman köyü yakınlarında çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etti. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Behiye Ş., Ahmet B., Şeyma B., Rabia B. ve Cengiz Emre B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.