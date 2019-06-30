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İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.


Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil Dumlupınar Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin birleştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi orta refüje çıkarak takla attı. Kazada, Ramazan Ö., Sebahat Ö., Elif D., Yıldız D., A. Evra D., F. Nur D., Cenan Ş. ve Kamuran Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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