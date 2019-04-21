İkinci el eşya satışı yapılan iş yeri yandı

Çorum'da Irak uyruklu bir kişiye ait ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Gülabibey Mahallesi Bozdoğan 1. Sokak'ta ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinin Iraklı bir kişiye ait olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.