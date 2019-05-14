İl Başkanı Ahlatcı hemşirelerin haftasını kutladı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla Çorum Sağlık İl Müdürlüğünü ziyaret ederek burada görev yapan Hemşire ve ebelerin hemşirelik haftası'nı kutladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, zor şartlar altında büyük fedakârlıklarla görevlerini yerine getiren hemşirelerin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet, övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak ettiklerini söyledi.

Yusuf Ahlatçı, hemşirelerin, “kişi ve toplum sağlığının korunarak hasta bakımının bilimsel yöntemler, özveri, sabır ve şefkatle sağlanması hususunda, ‘önce insan' diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli ve kutsal bir görev ifa eden hemşirelerimiz, yerine getirdikleri bu kutsal görevle hiçbir ayrım gözetmeksizin, birey, aile ve topluma, sağlıklarını kazandırmak için çalışır. Zira onlar, insan sağlığından daha önemli ve öncelikli hiçbir şey olmadığını çok iyi bilirler."dedi.

Ahlatçı, "İnsan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan bu kutsal ve onurlu mesleğin mensubu tüm hemşirelerimizin “12-18 Mayıs Hemşireler Haftası bu vesileyle kutlar, görevlerinde üstün başarılar dilerken, tüm insanlarımız için esenlik dolu bir gelecek temenni ederim." şeklinde konuştu.