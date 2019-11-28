İl güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısı Sungurlu'da yapıldı

Çorum İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Sungurlu Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantı da Çorum'un genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirilerek, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar karara bağlandı.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Jandarma Komutan yardımcısı Yarbay Nayil Gözütok, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Alaca Kaymakamı Kürşat Atak, Bayat Kaymakamı V. Mustafa Çelik, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Laçin Kaymakam V. Emine Karataş, Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk, Oğuzlar Kaymakamı Oğuz Titiz, Ortaköy Kaymakamı Murat Acar, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Aslan katıldı.

Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü'nde yenilenen yemek sonrası Vali Mustafa Çiftçi, Öğretmenevinde devam eden tadilat çalışmaları inceledi.