İl ikincisi ve ilçe birincisi Koyun Baba İlkokulundan

İl genelinde yapılan kitap okuma yarışmasında ilkokul kademesinde Koyun Baba İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Samet Sarı tüm soruları doğru cevaplandırıp, yarışma kuralı gereği doğum tarihi kriterinden 2.'nci oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokullar arası resim yarışmasında ise 3-D sınıfı öğrencisi Sudem Akgül ilçe birincisi oldu.

Koyun Baba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak, öğrencileri, ailelerini ve sınıf öğretmenleri Yıldıray Çelik ile Muhsin Şen'i tebrik ederek, başarılarının daim olmasını diledi.