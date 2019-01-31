İl Koordinasyon Kurulu Vali Çiftçi başkanlığında toplandı

Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi'nde yapılan toplantıda kamu kurumlarının 2018-2019 yılı yatırımları değerlendirildi.

Çorum'da kamu kurum ve kuruluşlarına ait 776 proje bulunduğunu dile getiren Vali Çiftçi, projelerin tutarının 4 milyar 11 milyon lira olduğunu belirterek, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirtti.

Toplantıda DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Sadettin Ceylan, DSİ'nin yatırımları hakkında bilgi verdi. Sunumun ardından Vali Çiftçi, Hatap Barajı'nda yaşanan sorunla ilgili Ceylan'a bilgi vererek, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl sulamaya kapatılan barajla ilgili herhangi bir gelişmenin olup, olmadığını sordu.

Çorum'da 2018 yılında içme suyu için 18 milyon metreküp su kullanıldığını açıklayan DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Sadettin Ceylan, “Bunun 9 milyonu barajlardan sağlandı. Geriye kalan kısmı ise yer altı suyundan sağladık. Barajlardaki su seviyelerini takip ediyoruz. Planlamayı genel müdürlük yapıyor. Yöredeki ihtiyaçlara göre ara zamanlı çözüm üretilebilir. Gelen suya göre planlama değişebilir. Ölçümle ilgili il su koordinasyonlarında bunların takibini yapıyoruz” dedi.

DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi de, Hatap Barajı, Çorum'a içme suyunun sağlandığı üç barajdan birisi olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaşanan su sıkıntısından dolayı Hatap barajından su alındığını hatırlatan Şerbekçi, “Su sıkıntısı olduğu için bu sene sulamaya çiftçilere tarımsal sulama suyu verilmemesine yönelik genel müdürlüğümüzden genelge geldi. Su verilmeyeceğini geçtiğimiz yıl Ekim ayında çiftçilere duyuru yapıldı. Su isteyen ürünlerin ekilmemesini söyledik. Bunun dışında çiftçilerimizin kuyu açma yönünde talepleri oldu. Mart ayında su durumu değerlendirilecek kuyu izni ile ilgili gerekli çalışma yapılacak” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ise, Çorum'un 18 milyon metreküp su ihtiyacının olduğuna dikkat çekerek, “Şuanda barajlarda dolululuk oranı yüzde 25 seviyesinde doluluk oranı var. Bu doluluk oranı çok düşük. Geçen yıl barajlarda doluluk oranı çok az olduğu için kuyulardan su almak zorunda kaldık. Geçen yıl enerjiye harcadığımız para 8 milyon TL. Bu problemin çözümüde geçen yıl Koçhisar barajı isale hattı ihale edildi. Ancak daha sonra ihale iptal edildi. Bunun tekrar ihalesi gündeme gelmesi gerekiyor. Problem çözülene kadar Hatap barajında dikkatli su verilmesi lazım. Yoksa şehir merkezinde sıkıntı baş gösterebilir” diye konuştu.