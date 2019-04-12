İlçe Belediye Başkanları Aşgın'ı ziyaret etti

Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Çorum Belediye Başkanı seçilen Dr. Halil İbrahim Aşgın'a kutlama ziyaretleri sürüyor. Kutlama ziyaretleri kapsamında bazı ilçe belediye başkanları da, Aşgın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve Belediye Meclis Üyeleri ile Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilçe belediye başkanlarına teşekkür ederek “Ben de ziyarette bulunan belediye başkanlarımıza, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

2009-2014, 2014-2019 tarihleri arasında ilçe ve beldelerde Belediye Başkanlığı yapmış başkanlar da Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret ederek başarılar diledi.