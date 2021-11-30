İlçe halkını çileden çıkartan yol kenarındaki çöpler temizlendi

Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan D100 karayolu Osmancık geçişi çevresinde, temizlik çalışması yapıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise çalışmaların yetersiz kaldığını belirtti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde her gün 10 binden fazla aracın geçtiği D100 karayolu Ömer Derindere Bulvarı kenarına gelişigüzel atılan çöpler, ilçe halkının tepkisine sebep olmuştu. Cam, kağıt, pet şişe, ambalajlar, poşet ve kağıt torba gibi atıklarla ilçe halkını çileden çıkartmıştı. Çevre kirliliği ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan atıklar Osmancık Kaymakamlığı'nı harekete geçirdi. İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı atık haberinin ardından, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile görüştü. Toplanmadığı için söz konusu alanda biriken atıklar, Zabıta Müdürlüğü ve temizlik ekipleri, tarafından kısmen temizlendi.

Söz konusu alanda belediye ekipleri tarafından yeterli temizlik çalışmasının yapılmadığı belirten vatandaşlar, yaşanan manzaranın ilçeye yakışmadığını söyledi. Öte yandan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de yapılan haberlerin ardından konuyla yakından ilgilendiği, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'dan bilgi alarak, bu tür olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılmasını istediği öğrenildi.