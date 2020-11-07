İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlçede 1 liradan satılan halk ekmek yoğun ilgi gördü

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen ’Halk Ekmek’ satışları, vatandaştan yoğun ilgi görürken takdir de topladı.

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen 'Halk Ekmek' satışları, vatandaştan yoğun ilgi görürken takdir de topladı.


Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen ekmek zammına tepki gösteren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ‘Vatandaşlarımızın zamlar altında ezilmesine daha fazla göz yumamayız' diyerek halk ekmek satışını başlattı. Sabahın erken saatlerinde Atatürk meydanında ve Di çayı üzerinde bulunan zabıta noktasında başlayan ekmek satışı yoğun ilgi gördü.


Ekmek almaya gelen vatandaşlar Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.