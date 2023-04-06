İlçede kurulan aşevinde ocaklar her gün ihtiyaç sahibi aileler ve depremzedeler için yanıyor

Çorum'un İskilip ilçesinde kurulan aşevinde, sağlık sorunları sebebiyle yemek yapamayan ihtiyaç sahibi aileler ile ilçeye yerleşen depremzedeler için Ramazan ayında sıcak yemek pişiyor.

Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatı ile ilçede kurulan aşevi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırıyor. İhtiyaç sahiplerini tek tek tespit eden İskilip Belediyesi, belirlenen vatandaşlara yemek yardımında bulunuyor. Aşevine gelemeyen yaşlıların ise hazırlanan yemekler evine götürülüyor. İskilip Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden de etkilenen vatandaşları da yalnız bırakmadı. Deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzede ailelere de aşevinden sıcak yemek veriliyor.

"Her gün 350 ihtiyaç sahibi ailemize günlük 3 öğün yemek servis ediyoruz"

Göreve gelir gelmez seçim vaatleri arasında yer alan aşevi projesini hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın katkıları ile projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Aşevimiz kuruluşundan bugüne kadar hayırseverlerimizin katkısı ve desteğiyle çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca belediyemiz de aşevine destek olmaktadır. Her gün 350 ihtiyaç sahibi ailemize günlük 3 öğün yemek servis ediyoruz. İsteyen aşevinden gelip yemeklerini alabiliyor. Yaşlılık veya sağlık sorunlarından dolayı aşevine gelemeyen insanlarımıza ise yemeklerini evlerine servis ediyoruz. Amacımız insanların hayır duasını almak. Bu konuda İskilip halkının da çok büyük destekleri var. Gerek ayni gerek nakdi yardımlarla aşevimizi destekliyorlar” dedi.

Başkan Sülük, İskilip Belediyesi olarak öğrenciler ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen vatandaşlara da aşevi aracılığıyla sıcak yemek ikramında bulunduklarını sözlerine ekledi.