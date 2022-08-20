İlçede rekabet başladı, duyan kasaplara koştu

Kargı'nın meşhur Sırık Kebabı'nın kilogram fiyatı kasaplar arasında başlayan rekabet nedeniyle 200 liradan 120 liraya kadar düştü.

Kargı'nın asırlık lezzetlerinden meşhur sırık kebabı kilogram fiyatı 200 liradan satışa sunulurken, başlayan rekabetle ilk önce 150 liraya, daha sonrada 120 liraya kadar düştü. Bazı kasaplar rekabete katılarak fiyatlarını indirirken, bazı kasaplar ise rekabet fiyatlarının maliyetleri karşılamadığı gerekçesiyle fiyatlarında değişiklik yapmadığı görüldü.

Fiyatların düşmesiyle birlikte Sırık Kebabı'na olan rağbet de arttı. Kasapların önünde yoğunluk meydana gelirken kasaplar artan talebi karşılamak için yoğun şekilde çalışıyor. İç ç yapan kasaplar rekor kırarak günlük 13-14 gövde sırık arasında satış yapıyor.

Vatandaş ise başlatılan rekabetten memnun, esnaflar iş yerlerinde öğlen yemeği olarak kebap yediklerini belirtirken, rekabetin ne zamana kadar süreceği ise henüz bilinmiyor.