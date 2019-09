İlköğretim haftası kutlandı

Çorum'un Kargı ilçesi'nde İlköğretim Haftası bu yıl da çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet YBO'nda kutlandı.

Okul bahçesinde yapılan etkinlikte bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, 2019-2020 öğretim yılında Kargı'da 9 okul, 2 kurum da toplam 117 idareci ve öğretmen ile bin 560 öğrencinin eğitim göreceğini söyledi.

Kargı'da derslik ve öğretmen başına 17 öğrenci düştüğünü, bununda Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu belirten Genç "2019-2020 öğretim yılında okullarımızın eğitim öğretime hazırlanmasında emeği geçen başta okul idarecilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Bu yıl ilk kez ara tatili bulunan çalışma takvimi uygulanacak olup, buna göre öğrencilerimiz Kasım ve Nisan aylarında birer hafta ara tatili yapacaklardır. Ara tatillerinde öğrencilerimiz okullarımızca belirlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılacaklardır. Öğretmenler ise okullarında hizmet içi eğitimlerini tamamlayacaklardır. Okullarımızda bu sene ilk defa uygulanacak bir diğer değişiklik ise kantin ve kooperatiflerde okul gıda uygulamasıdır. Doymuş yağ şeker ve tuz içerikleri bakımından belirli kriterlere uygun yiyecek ve içeceklerin ambalajlarına 'Okul Gıdası' logosu basılacaktır. Okullarımıza çevre yerleşim birimlerinden 13 araçla 245 öğrencimiz taşınmakta olup aynı zamanda bu öğrencilerimize sıcak yemek verilecektir."dedi.

'Eğitim sadece okulda değil yaşamın her alanında mevcuttur'

Eğitim sadece dört duvar arasında okulda olan bir şey değildir, eğitim yaşantımın her alanında mevcuttur diyen Kargı Kaymakamı Hasan Taş'da, "Bunu sadece dört duvar arasına sığdırmamak gerekir. İster 20 yaşında ol, istersen 60 yaşında ol. Öğrenmeyi bıraktığın an yaşlısın şeklinde güzel bir söz var. Onun için eğitim öğretimin yaşı ve sınırlaması yoktur. Her zaman biz kendimiz için de bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bir de şunu belirtmek isterim ki, eğitim sadece öğretmenlerle verilmez, öğretmenlerimizin yanında değerli yöneticilerimizde bunlara katkı sunmamız lazım. Okul aile birlikleri son zamanlarda önemli işlere imza atmaktadırlar. Özellikle okulumuzda birkaç sıkıntımız vardı sağolsunlar bunu okul aile birliğimiz ile aştık. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Her zaman öğretmenlerimiz ve okul aile birliğimiz el ele verip okulumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Onun için idarecilerimizle okul aile birliğimiz devamlı irtibat halinde olmaları gerekir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve yeni gelen öğrencilere son sınıf öğrencileri tarafından hoş geldiniz çiçeklerinin verilmesiyle İlköğretim Haftası kutlama programı sona erdi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kargı Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Tarım Müdürü Burak Coşkun, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Hasan Danacı, Milli Eğitim Şube Müdürü Muhsin Yıldız, okul müdürleri ve veliler katıldı.