İlkokul öğrencisinden gururlandıran hareket

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir öğrenci yere düşen Türk bayrağı resmini alarak, önce öptü sonrada alnına götürdü.

O anlar okulun güvenlik kamerasına yansırken, 7 yaşındaki Mehmet Emre Şanver'in bu hareketi herkesi gururlandırdı.

Osmancık'ta yaşayan ve Akşemseddin İlkokulu 2/ B sınıfı öğrencisi 7 yaşındaki Mehmet Emre Şanver, ders bitiminde eve gitmek üzere okul bahçesine çıktı. Küçük öğrenci bahçe kapısından çıkış yaptığı sırada, bir arkadaşının çizdiği ve üzerinde Türk Bayrağı olan resmin yere düştüğünü görünce, geri döndü. Al bayrağımızın resmi olan kağıdı yerden alan Şanver, resmi önce öptü sonra alnına götürdü. Öğrencisinin çöpten aldığı bir şeyi öptüğünü gören öğretmeni küçük çocuğu yanına çağırdı. Şanver'in öptüğü kağıdın üzerinde Türk bayrağı resmi olduğunu gören öğretmeni öğrencisini bu örnek hareketinden dolayı tebrik etti.

“Türk bayrağı resmini yerde görünce dayanamadım”

Bayrak resmini yerde görünce dayanmadığını belirten Mehmet Emre Şanver, “O gün okul çıkışı arkadaşımın koluna çarpmıştım. Elindeki Türk bayrağı resmi yere düştü. Yere düştüğünü görünce dayanamayıp yerden aldım. Öğretmenim gördü ve beni yanına çağırdı. Öğretmenime verdim bayrak resmini sonra eve gidip olanı biteni aileme anlattım. Ertesi gün öğretmenim bana test kitabı hediye etti” diye konuştu.

“Kağıda çizilmiş bile olsa bayrak kutsaldır”

Öğrencisinin hareketinden büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını ifade eden Emre Şanver'in sınıf öğretmeni Nurcan Çayır ise “O gün nöbetçi öğretmendim. Okul çıkışı Mehmet Emre'yi çöp bidonun yanında gördüm. Bir şeyi öpüyordu. Hemen yanıma çağırarak bu nedir diye sordum. Elindekinin bayrak olduğunu gördüm ve çok duygulandım. Kağıda çizilmiş olsa bile bayrak kutsaldır ve öğrencimde bayrağı yerden aldı, vatan millet sevgisi ne güzel işlemiş diyerek öğrencimi tebrik ettim” dedi.

“Amacımız milli manevi değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek”

O anları okulun güvenlik kamerasından izleyen Okul Müdürü Rafet Namalır, öğrencileri milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmek istediklerini belirterek “Akşemseddin İlkokulu olarak öğrencilerimizin milli manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. 2/B sınıfı öğrencilerimizden Mehmet Emre Şanver de böyle bir davranışı yaparak bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Öğretmenimiz Nurcan Çayır hanımefendiye ve öğrencimizi yetiştiren ailesine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Bayrak yere düşmesin diye toprağa düşen şehit askerlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” şeklinde konuştu.

“Torunumla gurur duydum”

Emekli öğretmen Muzaffer Şanver, torunun davranışından ailecek gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek; “Torunum Mehmet Emre'nin, böyle bir davranışı içinde olması bizi ailecek mutlu etti ve sevindirdi. Buna şahit olan Akşemseddin İlkokulu öğretmeni Nurcan Çayır ve okul müdürü Rafet Namalır'a teşekkür ederim. Böyle nesillerin yetiştirilmesi, böyle bir okulda yetişmesi çocuklarımızın, vatanına, milletine bayrağına sahip çıktığının işaretidir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, tüm çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu bu şekilde davranış gösteren yeni nesil çocuklarımıza” ifadelerini kullandı.