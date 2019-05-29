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İneğin çarptığı genç hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otlattığı ineğin çarptığı sahibi hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otlattığı ineğin çarptığı sahibi hayatını kaybetti.


Olay Sungurlu Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Keyvanoğlu (26) isimli gence otlattığı inek çarptı. Yaralanan Keyvanoğlu önce Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne mı sevk edildi.


Talihsiz genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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