İngiltere'den Çorum'a gelenler karantinaya alınacak

İngiltere'den Çorum'a gelen kişiler korona virüsle mücadele kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'nda 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

İl Hıfzısıhha Kurulu Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı. Toplantıda orta riskli iller arasında yer alan Çorum'da uygulanacak tedbirler ele alındı.

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, sınır kapılarından ülkeye giriş yapan pasaportlarında kaşe kontrolleri yapılan yolculardan son 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunduğu anlaşılan kişilerin İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek ülkemize giriş hakkına sahip ülke vatandaşlarına da son 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunup bulunmadıklarının sorulup buna göre karantina kurallarının uygulanacağını dile getiren Vali Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ülkemize giriş esnasında son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişiler, konaklayacaklarını beyan ettikleri adreslerde, konaklayacak yeri olmayanlar ise İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alınacak. Bu kişilere karantina sürelerinin yedinci gününde test yapılacak, test sonucu negatif olanların karantinası sonlandırılacak. Pozitif olanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda sürdürülecek. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.”