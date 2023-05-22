İnşa edilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi sadece Çorum'da değil, çevre illerdeki vatandaşlara da umut olacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'da inşa edilen ve geçici kabule başlayan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, sadece Çorum'da yaşayan vatandaşlara değil, çevre illerdeki vatandaşlara da hizmet verecek.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine yapılan merkezin geçici kabulü tamamlandı. Kemoterapi, PET, nükleer tıp, iyotlu tedavi ve 'Linac tedavi' bölümlerinden oluşan merkezin hizmete açılmasıyla birlikte il dışı sevklerinde önüne geçilecek. Bölgede tek olan merkez, Çorum'un yanı sıra, Amasya, Tokat, Kastamonu, Yozgat, Çankırı gibi çevre illere de hizmet verecek. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinin en kısa sürede hizmete açılacağını belirten İl Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, “Çalışmalar hızla devam ediyor. Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle taşınma işlemi ve cihazlarımızın kurulumu biraz gecikti. Şu anda cihazların kurulumu ve montajı yapılıyor. En kısa sürede cihazların kurulumu tamamlanarak en kısa sürede merkezimi hizmete açacağız. Merkezin hizmete girmesiyle hastalarımızın Ankara, Samsun gibi illere gitmesini önleyeceğiz. Hastalarımızın her türlü tedavisi burada yapılacak. Merkezimiz çevre illere de hizmet verecek. Çevre illerden gelen hastalarımızın tedavilerini burada günü birlik yapacağız” dedi.

Bölgeye hizmet verecek

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sinan Zehir ise Onkoloji Tanı ve Tedavi ve Tedavi Merkezinin Çorum'un yanı sıra, bölgedeki illere de hizmet vereceğini açıkladı. 2022 yılında temeli atılan merkezin geçici kabulünün yapıldığını açıklayan Başhekim Sinan Zehir, “Tıbbi cihazların kurulumu ve taşınması devam ediyor. Bin 450 metrekare oturma alanı 4 bin 660 metrekare kullanım alanı olan 12 kliniğimiz mevcut. Hematoloji ve onkoloji polikliniklerimiz ile kemoterapi ünitemiz bu alanda hizmet verecektir. Bunun dışında nükleer tıp ve sintigrafi hizmetlerini yine merkezimizde yapacağız. Ayrıca bölgemizde başka hastanelerde bulunmayan 'PET CT' ile 'Radyoterapive Linac' cihazlarının kurulum çalışmaları devam ediyor. Kurulum çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak merkezin açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezimiz sadece Çorum'a değil, Amasya, Yozgat, Çankırı, Tokat gibi çevre illerimize de hizmet verecek” diye konuştu.

Onkoloji polikliniğinde günlük 120 hastaya, hematoloji polikliniğinde ise 100 hastaya hizmet verdiklerini açıklayan Zehir, “60 hastaya da günlük terapi uygulanmaktadır. Her gün ortalama 40 hastaya da sintigrafi çekilme işlemi yapılıyor. PET CT ve radyoterapi için büyükşehirlere hastalarımız gitmeden burada gerekli tedavi ve işlemlerini yaptırabilecek. Gerekli personel planlamaları tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Merkezde atom tedavisi de yapılacak

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nde sadece görüntüleme hizmetleri yapılmadığını anlatan Zehir, “Özellikle tiroit tedavisinde kullanılan halk arasında atom tedavisi olarak bilinen radyoaktif iyot tedavisi de yapılabilecek. Bunun içinde gerekli yataklı servislerde merkezimizde oluşturulmuş durumda. Merkezin hizmete girmesinin ardından radyoaktif iyot tedavisi ve yataklı servis hizmetini de başlatacağız. Böylelikle bu hastaların diğer illere sevk edilmelerinin önüne geçilecek. Ayrıca bu tür merkezi bulunmayan illerden de sevk alacağız” diye konuştu.