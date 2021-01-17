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İntihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Çorum’da girdiği bunalım sonucu intihara kalkışan vatandaşı polis ikna etti.

Çorum'da girdiği bunalım sonucu intihara kalkışan vatandaşı polis ikna etti.


Olay, akşam saatlerinde merkez İnönü Caddesi üzerinde bulunan boş bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli vatandaş, cadde üzerinde bulunan ve kullanılmayan bir binadaki daireye çıkarak eşini aradı. Telefon görüşmesi sonrası M.S.'nin eşi polisi arayarak eşinin intihar etmek için mezarlık yakınlarında eski bir binaya çıktığı bilgisini verdi.


İhbarı değerlendiren polis ekipleri zaman kaybetmeden M.S.'nin yerini tespit etti. İtfaiye ekipleri de her ihtimale karşı bölgede güvenlik önemli aldı. Polisin ikna çalışmaları ve M.S.'nin eşinin de olay yerine gelmesi sonuç verdi. Şahıs intihardan vazgeçirilerek binadan indirildi.

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