İhlas Haber Ajansı

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İş yeri soyan zanlılar polisten kaçamadı

Çorum’da bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlılar çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.

Çorum'da bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlılar çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.


Çepni Mahallesi Taşhan 1. Sokak No: 13 adresinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda hırsızlık olayının 4 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Kimlikleri belirlenen zanlılardan 2'si ile hırsızlık malını satın alan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Çalıntı malzemeler sahibine teslim edilirken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden bir tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahısların adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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