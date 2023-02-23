İş yerindeki yangın, maddi hasara neden oldu

Çorum'da bir iş yerinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hamit Camii Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören işletme sahibinin ihbarı üzerine belirtilen adrese Çorum Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.