İş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü

Çorum'da, bir kişi iş yerinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çepni Sokak'ta esnaflık yapan R.R.Ö. (30) adlı genç iş yerinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla vurularak öldürüldü. R.R.Ö.'nün yerde cansız yattığını gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı inceleme de silahla vurulan şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden R.R.Ö.'nün yanında boş kovanlar da buldu.

Cinayeti işleyen kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için polis çalışma başlatırken R.R.Ö.'nün cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.