İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük aşevindeki çalışmaları inceledi

Çorum'un İskilip ilçesinde belediye tarafından kurulan aşevi hizmete açıldı.

İlçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacının karşılanması için kurulan aşevinde ayrıca Ramazan ayı boyunca da iftar yemeği veriliyor. Belediye Başkanı Ali Sülük'te eşi ile birlikte Aşevine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Her gün 4 çeşit yemeğin çıktığı Aşevi uygulamasından vatandaşların son derece memnun olduğu görüldü. Aşevine ulaşamayan ve ulaşmakta zorlanan 350 kişinin ise evlerine kadar yemek götürülüyor.

Uygulamanın sadece Ramazan Ayı'nda değil senenin her günü devam edeceğinin altını çizen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Ramazan ruhunu büyük bir coşku ve heyecanla yaşıyoruz. İskilip Belediyesi olarak farklı noktalarda Ramazan ayına özel programlar yapıyoruz. Bu programlarımızdan bir tanesi de aşevlerinde vatandaşlarımıza iftar yemeği dağıtmak. Kardeşlik ve dayanışma duygularının arttığı bu kutsal ayda, böylesine güzel iftar sofralarında vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Bu bağlamda, Aşevimize destek vererek belediyemizi yalnız bırakmayan pide, sebze, et ve kuru bakliyat ihtiyacını karşılayan esnafımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.