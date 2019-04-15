İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçenin'nin gelişmesi ve kalkınması için mesai mefhumu gözetmeden çalışacaklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ali Sülük, yeni dönemde belediyedeki yönetim şekline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millete hizmet etmek için göreve talip olduklarını dile getiren Başkan Sülük, “Tüm kurumlarda olduğu gibi belediyelerimizin gerçek sahibi vatandaşımızdır. Meclis üyelerimiz ile birlikte şeffaf, adil ve hızlı bir şekilde çalışacağız. Kentimiz ve ülkemiz için çalışacak, halkımızla kucaklaşacak, proje üretecek herkese kapımız ve yüreğimiz açık olacaktır” dedi.

İskilipli olmanın hazzını hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Ali Sülük, “Kentimiz gerçekten tarihi değerleriyle, yaylalarıyla, köyleriyle, mahalleleriyle kısacası havasıyla, suyuyla, doğal güzelliğiyle bambaşkadır. İnsanlarımız merttir, misafirperverdir. Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın, yaşadığı yerde kendini sevdirmiştir, çalışkandır, vefalıdır. Doğduğu yeri unutmaz, ahde vefalıdır. Bu değer ve güzelliklerimizi hep birlikte koruyalım” ifadelerini kulandı.

İskilip'i çok daha yaşanabilir kılmak için İlçe halkının yol arkadaşlığına ihtiyaçlarının olduğunun altını çizen Başkan Sülük, “Biz biliyoruz ki, yerel yönetimde söz hakkına sahip olan ilçe halkına bu iradeyi teslim etmek, herkesin İskilip'in yönetiminde sorumluluk almasını getirecektir. İskilip'te oturan, İskilip'te çalışan, İskilip'te sosyalleşen herkesin söz hakkı olduğu bir yerel yönetim anlayışı, çok daha güzel bir İskilip oluşturma cesaretimizi yüreklendirecektir. Belediyemiz, vatandaşlarımızın tüm belediye hizmetlerini eşit, hızlı ve kaliteli şekilde almasını sağlayacak bir yapılanma ile gece gündüz demeden 7/24 hemşerilerimizin hizmetinde olacaktır. Siz değerli hemşerilerimiz bizi yerelde inanarak ve güvenerek destekler, yalnız bırakmazsanız, kısa zamanda kentimizde birçok büyük projelere birlikte imza atarak İskilipli olmaktan onur duymaya devam edeceğiz. Güzel işleri birlikte başaracağız” diye konuştu.