İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük mazbatasını aldı

31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde 13 bin 621 seçmenden 11 bin 569'u sandığa gitmiş, 49 sandıkta 578 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerden MHP'li Başkan Ali Sülük en yakın rakibi eski Belediye Başkanı Recep Çatma'ya Bin 399 oy fark atarak 5 bin 417 oyla İskilip Belediye Başkanı seçilmişti.

İskilip Belediye Başkanı seçilen Ali Sülük, MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MHP MYK Üyesi Hasan Oğuz Öbekçi, parti yöneticileri ve vatandaşlar ile birlikte İskilip Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın elinden mazbatasını aldı.

Hacıkarani Köprüsü'nden belediye binası önüne kadar yürüyen grup vatandaşları selamladı. Belediye önünde bekleyen kalabalık gruba belediye balkonundan bir konuşma yapan Bursa Milletvekili Vahapoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamını iletti.

“Parti rozetini çıkarttı”

İskilip halkını selamlayarak sözlerine başlayan Vahapoğlu, “Bakın biraz önce bir olaya şahit oldunuz. Yeni seçilen İskilip'i emanet edeceğimiz insan, yakasından parti rozetini çıkardı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak bana tevdi etti. Belediye Meclisi Üyesi arkadaşlarımızdan da aynı tavrı gördük. Bu mükemmel bir davranış, mükemmel bir siyasi olgunluk, bu geleceğin işaretidir. Bu ekip İskilip için çalışacaktır” şeklinde konuştu.

"Gözümüz üzerlerinde olacak"

Biz MHP olarak, belediyelerimizin her icraatını takip ediyoruz şeklinde konuşan Vahapoğlu, "En ufak bir duyum dahi bizi hemen teyakkuza geçirir. İskilip Belediyesi'nin Ali Sülük başkanın ve belediye meclisi üyelerimizin gözümüz üzerlerinde olacaktır. Hizmetin en iyisini yapabilmeleri için genel merkez olarak, elimizden ne geliyorsa azamisini İskilip'e yığacağız. Ali başkan İskilip'te doğan her çocuğun sorumlusu sensin. İskilip'te hakkın rahmetine kavuşacak herkesin sorumlusu sensin. Toprağın senin sorumluluğunda, dikilen ağaç senin sorumluluğunda, bu güzel insanların içeceği su, yiyeceği ekmek senin sorumluluğunda. İskilip'imizde bir kardeşimiz aç yatmayacak. Bir kardeşimiz madur olmayacak. Adil olacaksın. Allah yar ve yardımcın olsun" dedi.

"Parti ayrımı gözetmeyeceğiz"

Devir teslim töreninden sonra Belediye Binası'ndan yaptığı balkon konuşması ile vatandaşlara hitap eden İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'de, bütün herkesin önünde parti rozetini çıkararak belediye binasında asılı bulunan üç hilal bayrağı ile birlikte Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'na teslim etti. Herkesin belediye başkanı olacağının altını çizen başkan Sülük, meclis üyesi arkadaşlarından da parti rozetlerini toplayarak Vahapoğlu'na verdi.

Parti ayrımı yapmadan bütün İskilip'in hizmetinde olacaklarını söyleyen Ali Sülük, “31 Mart Yerel seçimlerinde bana, meclis üyesi arkadaşlarıma ve partimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'ın izniyle biz artık İskilip'in belediye başkanı, İskilip'in meclis üyeleriyiz. En ufak parti ayrımı yapılmaksızın hepinizin hizmetindeyiz. Seçimi kazandığımız gün belediye binasına astığımız üç hilalli bayrağımız sadece bizim partimizin sembolü değil, Türklüğün, Osmanlı'nın sembolüdür. Biz üç hilali o niyetle astık. Bunu herkes böyle bilsin. Şimdi de parti rozetimi çıkararak üç hilal bayrağımızla beraber sayın Genel Başkan Yardımcımız Hidayet beye teslim ediyorum. Bu saatten sonra bizim yakamıza Türk Bayrağı yakışır. Seçim süresince kalbini kırdığımız kim varsa herkesten özür dileriz. Allah bize kibir nasip etmesin. Allah bizi adaletten ayırmasın. Allah memleketimize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin”ifadelerini kullandı.