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İskilip Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

İskilip Belediyesi, hizmete aldığı yeni çöp kamyonu ile araç filosunu güçlendirdi.


İskilip Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda sona eren çöp ihalesinin ardından belediye tarafından temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet traktör ve römork alınmıştı.


Çöp özelleştirilmesinin iptalinin ardından belediye bütçesinin her ay 250 bin TL kara geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Ali Sülük, “Belediyemizin sırtında yıllardır bir yük olan çöp özelleştirilmesinin iptali akabinde sağladığımız tasarruflarla belediyemiz araç teçhizatını güçlendiriyoruz. Bu kapsamda bir adet çöp kamyonunu ilçemize kazandırdık. İskilip'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesile ile özelleştirmenin iptali ile birlikte elde olmayan sebeplerden dolayı oluşan bazı aksaklıklar için tüm hemşerilerimizden özür diliyorum” dedi.

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