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İskilip Belediyesi derelerde ıslah çalışması başlattı

İskilip Belediyesi kötü koku, yaz aylarında sinek ve larvaların önüne geçmek için derelerde ıslah çalışması başlattı.


Havaların ısınmasıyla birlikte çevresinde çeşitli bitkiler çoğalan, su birikmesi ve balçık meydana gelmesi nedeniyle olumsuz durumlar ortaya çıkaran dereler için Belediye Başkanı Ali Sülük talimat verdi. Başkanı Ali Sülük'ün talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla, Akçay ve Meydan Dereleri ıslah edilecek.


İskilip Belediye Başkan Ali Sülük, “Dere ve çaylarımızı halkımızın olumsuz görüntü ve kötü kokuya maruz kalmamaları, sinek ve türevi canlıların şehir içerisinde yuvalanmamaları için, akarsu yataklarımızı ıslah ediyoruz. Daha temiz bir İskilip için çalışmalarımıza devam edeceğiz ” dedi.

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