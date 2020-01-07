Çorum'un İskilip Belediyesi güreş takımı kurdu.

Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü çatısı altında spor yapan İskilip güreş takımı, Belediye Başkanı Ali Sülük'ün girişimleri sonucu 40 lisanslı güreşçisi ile birlikte İskilip Belediyesi bünyesine katıldı. Spora ve sporculara verdiği desteklerle bilinen Başkan Sülük, ilçede sportif faaliyetlerin gelişmesi için de özel bir çaba sarf ediyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Ali Sülük; “Gururluyuz. İlçemiz için çok önemli olan güreş takımımızı belediye bünyemize kattık. 40 güreşcisi olan İskilip Habip Gökçe Güreş Eğitim Takımı bundan sonra faaliyetlerini İskilip Belediyesi Güreş takımı olarak sürdürecektir. Başarıdan başarıya koşan sporcularımızı yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim” dedi.