İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskilip Belediyesi güreş takımı kurdu

Çorum’un İskilip Belediyesi güreş takımı kurdu.

Çorum'un İskilip Belediyesi güreş takımı kurdu.


Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü çatısı altında spor yapan İskilip güreş takımı, Belediye Başkanı Ali Sülük'ün girişimleri sonucu 40 lisanslı güreşçisi ile birlikte İskilip Belediyesi bünyesine katıldı. Spora ve sporculara verdiği desteklerle bilinen Başkan Sülük, ilçede sportif faaliyetlerin gelişmesi için de özel bir çaba sarf ediyor.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Ali Sülük; “Gururluyuz. İlçemiz için çok önemli olan güreş takımımızı belediye bünyemize kattık. 40 güreşcisi olan İskilip Habip Gökçe Güreş Eğitim Takımı bundan sonra faaliyetlerini İskilip Belediyesi Güreş takımı olarak sürdürecektir. Başarıdan başarıya koşan sporcularımızı yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.