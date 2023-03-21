İskilip Belediyesi Halk Et Tanzim Satış Mağazası açıldı

Çorum'un İskilip Belediyesi halka ucuz et sunacağı ilk tanzim satış mağazasını hizmete açtı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, seçim vaatleri arasında yer alan projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Üreticiden tüketiciye ucuz ve sağlıklı gıda zinciri oluşturularak yerelden kalkınmaya destek olması hedeflenen Halk Et projesi ile ekonomik fiyatla kaliteli et üretilecek ve tüketicinin yüzü gülecek.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip'in tarım kenti olduğunu belirterek, yıllardır ilçedeki gıda ve üretimle ilgili problemlerin farkında olduklarını söyledi.

Göreve gelir gelmez ilk önce mezbaha için ruhsat aldıklarını hatırlatan Başkan Ali Sülük, "Ülkemizde birçok yerde olduğu gibi İskilip'te de kontrolsüz kesim ve kontrolsüz şekilde et satılması problemdi. Göreve gelir gelmez seçim vaadinde olduğu gibi mezbahamızı ruhsatlandırdık. Şu anda da çevre ilçelerde tek ruhsatlı mezbaha olarak çalıştırıyoruz. Ancak zamanla bunun yeterli olmadığını gördük. Yaptığımız kontrollerde hem hemşehrilerimizin güvenli ete, güvenli gıdaya ulaşmasında bazı sıkıntılar olduğunu tespit ettik, hem de fiyat olarak da bu konuya bir denge getirilmesi gerektiğini, insanlarımızın ete daha kolay ve daha ucuza ulaşması kanaatine vardık. Bunun yanında yetiştiricilerimizin de desteklenmesi gerekiyordu. Bölgede hayvancılık yapan hemşehrilerimizden ürünlerimizi alarak burayı açma fikri oluştu" dedi.

Bundan sonraki süreçte vatandaşların güvenli ve nispeten daha ucuz fiyata gıdaya, ete ulaşmasını sağlayacaklarını ifade eden Sülük, "Halk Et, belediyemiz içinde yeni bir gelir kapısı olacak. Yeni bir istihdam alanı olacak. İlçemize ve belediyemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile Halk Et'in açılış kurdelesi Başkan Ali Sülük ve davetliler tarafından kesilerek hizmete açıldı.