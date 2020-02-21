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İskilip Belediyesi'nden yeni butik otel

İskilip Belediyesi, ilçedeki konaklama sorununa çözüm bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.


Geçtiğimiz aylarda ilçedeki Yazmalı Konağı butik otele dönüştüren İskilip Belediyesi, ikinci butik oteli hizmete açmak için Mutaflar mahallesinde bulunan Müftüler Konağı'nı kiraladı.


İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Müftüler Konağı olarak bilinen tarihi 3 katlı ahşap binayı butik otel yapılmak üzere belediye tarafından kiralandığını belirterek, “İlçemizde konaklama problemini ortadan kaldırmak, tarihi İskilip evlerinin tanıtımına da katkı sağlamak amaçlı yaptığımız bu girişimin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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