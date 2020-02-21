İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskilip Belediyesi'ne yeni çöp aracı

İskilip Belediyesi, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle İskilip Belediyesi'ne kazandırılan yeni çöp aracı hizmete alındı.


Belediye kazandırılan yeni hizmet aracının hayırlı olması için temennide bulunan Belediye Başkanı Başkan Sülük, “Aracın belediyemize kazandırılmasındaki katkılarından dolayı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ilçemiz adına teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.