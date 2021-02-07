İskilip Belediyesi'nin resim yarışması sonuçlandı

“Benim Gözümden İskilip” konulu resim yarışmasında jüri heyeti Güzel Sanatlar Öğretmenleri Cangül Gülcü, Cemil Kuyumcu ve Okul Öncesi Öğretmeni Rumeyse Düşün'den oluştu. 3 kategoride 20 öğrencinin başvuru yaptığı resim yarışmasında, 8 öğrenci dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.

Yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Eğitim ve öğretimin mihenk taşı olan siz değerli gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil gelecek sizindir” dedi.