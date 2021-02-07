İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskilip Belediyesi'nin resim yarışması sonuçlandı

İskilip Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen resim yarışması sonuçlandı.


“Benim Gözümden İskilip” konulu resim yarışmasında jüri heyeti Güzel Sanatlar Öğretmenleri Cangül Gülcü, Cemil Kuyumcu ve Okul Öncesi Öğretmeni Rumeyse Düşün'den oluştu. 3 kategoride 20 öğrencinin başvuru yaptığı resim yarışmasında, 8 öğrenci dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.


Yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Eğitim ve öğretimin mihenk taşı olan siz değerli gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil gelecek sizindir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.