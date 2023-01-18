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İskilip Belediysepor Kadın Güreş Takımı, Türkiye şampiyonasına katılacak

İskilip Belediyespor Kadın Güreş Takımı, Konya’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak.

İskilip Belediyespor Kadın Güreş Takımı, Konya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak.


Konya'da 27-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası öncesi İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural ve Belediye Başkanı Ali Sülük, antrenörler Adem Uysal ve İbrahim Yorulmaz gözetiminde hazırlıklarını sürdüren sporcuları ziyaret ederek başarı dilediler.


Spora ve sporculara olan desteklerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ali Sülük, “Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bahtları açık, sportif başarıları daim olsun” dedi.

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