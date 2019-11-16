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İskilip devlet hastanesi HIMMS 6 seviyesine geçti

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan HIMMS 6 seviyesini aldı.


Sağlık Bakanlığı, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Medipol Üniversitesi ve HIMSS işbirliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları kapsamında Medipol Üniversitesi temsilcileri tarafından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirilmiş, EMRAM Seviye 6 kriterlerini karşıladığını pratikte başarılı bir şekilde göstermiş ve Seviye 6 hastanesi olarak tanınmaya hak kazanmıştır.


İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selim Aasaroğlu; “Aynı azim ve kararlılıkla HIMMS 7 almak için gerekli çalışmalara şimdiden başlamış bulunmaktayız. Çalışanlarımıza ve hastalarımıza hayırlı olsun” dedi.

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