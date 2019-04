İskilip Göynük'le kardeş şehir olacak

Çorum'un İskilip ilçesi Göynük ile kardeş şehir olması için çalışma başlatıldı.

Bolu Çorumlular Derneği Onursal Başkanı Fikret Kısar, 31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İskilip Belediye Başkanı seçilen Ali Sülük'ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette her iki ilçenin kardeş şehir olma projesiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bolu ziyaretinde söz verdikleri gibi İskilip ile Göynük'ü kardeş şehir yapmak için her türlü alt yapıyı oluşturmaya hazır olduklarını açıklayan Belediye Başkanı Ali Sülük, “Bu proje aynı zamanda Bolu'da yaşayan 15 bin İskilipli hemşehrimiz ile bir köprü bağı kuracak. Göynük'le birçok ortak değerimiz var. Kardeş şehir olduğumuzda Göynük rol modelimiz olacak. Bolu'da yaşayan 15 bin İskilipli hemşerimizle bir köprümüz olacak” dedi.

Bolu Çorumlular Derneği Onursal Başkanı Fikret Kısar ise, Göynük ile İskilip'in bağının Akşemseddin'e dayandığını belirterek, “Akşemseddin önüm Evlik ahirim Göynük demiştir. Göynük son yıllarda yapmış olduğu turizm atağı ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte olup her hafta 40-50 otobüs misafir ağırlayıp, esnafa hareket gelmektedir. İskilip'te Akşemseddin'in oğlu Nurulhüda ile annesi yatmakta, Akşemseddin'in 550 yıllık çivisiz çatma camisi ve İskilip'e bıraktığı halifesi Şeyh Muslihiddin bulunmaktadır. Bunun yanında ilçemiz ünlü Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin babası Şeyh Yavsi ve Annesi Ali Kuşcu'nun kızı Sultan Hatun ve Atıf Hoca'yı da topraklarında misafir etmektedir. İskilip in tarihi evleri, yeraltı hamamı, aromatik sebze ve meyveleri de tanıtılmayı bekliyor. Biz her zaman İskilip'in yanındayız. İskilip Belediyesi'nin her türlü projesine destek olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.