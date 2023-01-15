İskilip'e sokak hayvanları için 'yaşam alanı ve bakım merkezi' kuruluyor

Çorum'un İskilip ilçesinde sokak hayvanları için doğal yaşam alanı ve bakım merkezi kurulacak.

Çorum Valiliği tarafından kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Müdürü Necat Yazıcı, Muhasebe Sorumlusu Dursun Eken ve Proje Uzmanı Halim Fazla Belediye Başkanı Ali Sülük'ü makamında ziyaret ederek İskilip'te kurulması planlanan “Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı Projesi” hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Belediye Başkanı Ali Sülük, Çorum'da dört bölgede kurulması planlanan bakım merkezlerinden birisinin İskilip'te olacağını belirterek, sokak hayvanlarının korunması adına belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.