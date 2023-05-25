İskilip'in yöresel lezzetleri tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum'un İskilip ilçesinde yöresel yemeklerin tanıtımı gerçekleştirildi.

İskilip Belediyesine ait Çatalkara Restoran'da gerçekleştirilen etkinlikte coğrafi işaret alan meşhur İskilip dolması, turşusu ve keşkeğinin yanı sıra İskilip su kabağı yemeği, yırtması ve gül böreği tanıtıldı. İskilipli kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemekler katılımcılar tarafından tam not aldı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip Belediyesi olarak ilçenin tarihi ve kültürel değerlerine yanı sıra yöresel lezzetlerine de önem verdiklerini belirterek, bu lezzetlerin başında ilçenin yemeklerinin geldiğini söyledi.

İskilip mutfağının özel yemeklere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ali Sülük, “Bizden önce bazı yöresel yemeklerimize coğrafi işaret alındı. İskilip dolması ve turşusunun coğrafi işareti mevcut. İskilip keşkeğine coğrafi işareti de biz aldık. Şuanda İskilip'in 3 tane coğrafi işaretli yöresel yemeği var. Türk Mutfağı Haftası dolaysıyla yöresel yemeklerimizin tanıtımı amacıyla bu etkinliği düzenledik” dedi.

Tanıtımı yapılan yemekler ve tatlıların İskilipli kadınlar tarafından hazırlandığını hatırlatan Başkan Sülük, “Görev süremiz boyunca İskilip'in buna benzer değerlerini tanıtmak için çalışmalarımız devam edecek. Kadın Kooperatifimiz var var. Kadın Kooperatifimiz bu yıl turşu fabrikasının üretimine başlayacak. Hanım kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum milletvekili vahit Kayrıcı da, İskilip mutfağının eşsiz lezzete sahip olduğunu belirterek, “Bize düşen görev hanım kardeşlerimize yardımcı olmak ve onların önünü açmak. Geleneklerimizi yaşattıkları için bütün hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, MHP Çorum milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldı. Program sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.