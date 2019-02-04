İskilipli Atıf Hoca anıldı

yıldönümünde Çorum'da anıldı.

İskilipli Atıf Hoca için ölümünün 93. yıldönümünde doğum yeri olan Çorum'un İskilip ilçesi'nde anıldı. Program İskilipli Atıf Hoca'nın mezar ve külliyesini ziyaretle başlarken daha sonra Şeyh Yavsi Camii'nde öğle namazını müteakiben mevlid-i şerif okutuldu. Son devrin din mazlumlarından İskilipli Atıf Hoca'nın şehadeti nedeniyle bir araya geldiklerini dile getiren AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, "Tarihin tekrar etmemesi, aynı yanlışların tekrar etmemesi, milletimiz, memleketimiz için kendini feda eden insanların, onların düşüncelerini, hayatlarını, gelecek kuşaklara aktarmak düşüncesiyle buradayız. Amacımız o yarayı tekrar kaşımak değil. Ancak bir daha o hatalara düşülmemesini istiyoruz. Aziz Türk milletinin bağrında makes bulmuş hatta ümmet coğrafyasında şehit olarak kabul edilmiş İskilipli Atıf Hocamızı bir kez daha yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz” dedi.

İskilipli Atıf Hoca'nın torunlarından Cemil İmal, İskilipli Atıf Hoca'nın suçsuzluğunun ispatlandığını ifade ederek, iade-i itibar istediklerini, bu konuda devletten ve devlet büyüklerinden yardım talep ettiklerini belirtti.

Kabir ziyareti ve mevlidin ardından Atıf-Der tarafından düzenlenen “Şehadetinin 93. Yılında Medreseden Darağacı'na; İskilipli Atıf Hoca” konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Anma programına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf ahlatçı, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek, İskilipli Atıf Hoca'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.