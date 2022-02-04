İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 96'ncı yılında anıldı

yılında memleketi Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

yıldönümünde anıldı. Memleketi Çorum'un İskilip ilçesindeki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'ndeki anma programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İskilipli Atıf Hoca'nın önemli İslam alimlerinden olduğunu belirten AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Aradan 96 yıl geçmesine rağmen hala milletimizin vicdanında mazlum ve mağdur olarak yer edinmiş bir zat unutulmuyorsa, hayırla yad ediliyor ise üzerine yapıştırılmak istenen hain yaftası aziz milletimiz tarafından ret ediliyorsa, geçmişteki utanç tablolarıyla yüzleşmek ve haklıya hakkını gıyabında da olsa teslim etmek hepimizin boynunun borcudur. Tarihimizdeki kara lekelerden birini daha temizlemek ve milletimizin talebine cevap vermek adına, zulmen idam edilen İskilipli Atıf Hoca'nın itibarının iade edilmesi aziz milletimizin, hepimizin ortak beklentisi ve talebidir. Bu vesileyle şehadetinin 96. seneyi devriyesinde İskilipli Atıf Hocamızı ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum” dedi.