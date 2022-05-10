İskilipspor Güreş Takımı, Zafer Turnuvası'na katılacak

Belediye İskilipspor Güreş Takımı sporcuları, 09-13 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan (U-17) Yıldızlar Serbest Güreş Uluslararası Zafer Turnuvasında, milli forma için ter dökecek.

15 ülkeden sporcuların katılacağı Yıldızlar Serbest Güreş Uluslararası Zafer Turnuvası, Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonasına katılacak sporcular için bir basamak olacak. Türkiye'de önemli şampiyonluklara imza atan Belediye İskilipspor Güreş Takımı sporcularından Mustafa Şarlı, Mustafa Karabuğa, Yunus Emre Battal ve Ferhat Yiğit milli forma altında ülkemizi temsil edecek.

Başkan Sülük, başarı diledi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Antalya'da düzenlenecek olan ve dünyadan önemli ülkelerin katıldığı Yıldızlar Serbest Güreş Uluslararası Zafer Turnuvasında ülkemizi temsil edecek olan; Belediye İskilipspor güreş takımımız ve Milli antrenör Adem Uysal'a başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.